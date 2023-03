Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Tuchbergstraße

Oberndorf am Neckar (ots)

Insgesamt rund 7.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der Tuchbergstraße passiert ist. Eine 20-jährige VW Golf-Fahrerin bog von der Straße Hauptstraße nach rechts auf die Tuchbergstraße ein. Nach dem Einbiegen umfuhr die junge Frau ein am rechten Straßenrand geparktes Auto und stieß dabei mit einem Daimler einer 24-Jährigen frontal zusammen, die auf der Tuchbergstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs war. einordnete. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Die Höhe des am VW entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro und am Daimler auf etwa 4.000 Euro.

