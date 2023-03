Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr., Konstanz) Eine verletzte Person bei Unfall auf der Kreuzung Vogelsangstraße und Erbringstraße (22.03.2023)

Gaienhofen (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochmorgen auf der Kreuzung der Vogelsangstraße und der Erbringstraße passiert ist. Eine 26-jährige Dacia-Fahrerin war auf der Vogelsangstraße in Richtung Kracheneckstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Erbringstraße stieß sie mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel einer 35-Jährigen zusammen. Dabei erlitt die Fahrerin des Dacia leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

