POL-F: 230723 - 0875 Frankfurt - Bornheim: Radfahrerin beleidigt und bespuckt

Frankfurt (ots) - (lo) Seit Freitagabend, den 21. Juli 2023 wird der 82-jährige Herr Grigore D. vermisst. Herr D. verließ gegen 21.00 Uhr das Altenwohnheim "Oberin-Martha-Keller-Haus" in der Dielmannstraße. Bislang ist er nicht zurückgekehrt. Der Vermisste leidet an Demenz und ist orientierungslos. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Vermisste in der Vergangenheit oft im Bereich der Frankenallee / Mainzer ...

