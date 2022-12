PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfallfluchten und Kennzeichendiebstähle

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Samstag, 10.12.2022, 03.00 Uhr

Ort: Hadamar, Franz -Alfred - Muth - Straße 16

Der Besitzer eines schwarzen BMW hatte seinen Fahrzeug am Fahrbahnrand der Franz - Alfred - Muth - Straße geparkt. Ein vorbeifahrender Opel Corsa streifte das Fahrzeug und riss sich dabei die Radaufhängung an seinem Fahrzeug ab. Der Fahrzeugführer montierte dann die Kennzeichen an seinem Pkw ab und flüchtete. Dabei wurde er jedoch von Zeugen gesehen. Durch die hinzugezogene Streife der Polizei Limburg wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 5000.- EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Freitag, 09.12.2022, 19.05 Uhr

Ort: Limburg, Sainte - Foy - Straße 16 a

Eine 57 - jährige Halterin eines weißen Mazda hatte ihren Pkw Am Zehntenstein in Limburg, in einer Parkbucht, geparkt. Ein vorbeifahrender Lkw streifte das geparkte Fahrzeug beim Vorbeifahren und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Pkw entstand eine Sachschaden in Höhe von 5000.- EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl

Zeit: Freitag, 09.12.2022, 16.00 - 22.10 Uhr Ort: Limburg, Zeppelinstraße 39

An einem orangefarbenen Pkw Kia Sportage wurde das vordere und hintere Kennzeichen entwendet.Die 59 - jährige Geschädigte aus Limburg hatte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß in der Zeppelinstraße geparkt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl

Zeit: Dienstag, 06.12.2022, 16.00 Uhr-Freitag, 09.12.2022, 12.55 Uhr Ort: Hadamar, Ferdinand - Dirichs - Straße 2

Eine 42 jährige Frau aus Hadamar hatte ihren grauen Peugeot 206 in der Ferdinand - Dirichs - Staße geparkt. Durch einen unbekannten Täter wurde das vordere Kennzeichen entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell