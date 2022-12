PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbrecher am Werk+++Unbekannte verprügeln Jugendlichen+++Hund auf Zebrastreifen angefahren und geflüchtet+++Polizei arbeitet bereits auf dem Weg zum Dienst+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher am Werk,

Weilburg und Bad Camberg, Mittwoch, 07.12.2022 bis Donnerstag 08.12.2022

(wie) Am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag waren Einbrecher in Weilburg und Bad Camberg aktiv. Als erstes wurde die Polizei am Mittwochabend nach Weilburg-Odersbach gerufen. Dort hatten Einbrecher eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Weilburger Straße gewaltsam geöffnet. Danach erreichte die Polizei ein Notruf aus Bad Camberg. In der Straße "Vorm Grenzgraben" drangen die Täter ebenfalls gewaltsam über die Terrassentür in das Haus ein. Wenig später entdeckten Bewohner einer Wohnung in der Weilburger Friedrich-Ebert-Straße einen Einbruch in ihr Zuhause. In der Nacht nahm die Polizei dann schließlich einen Einbruch im Kubacher Amselweg auf. Hier hatten die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren so in das Gebäude gelangt. Bei allen Einbrüchen wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und gezielt Bargeld, Gold und Schmuck entwendet. Sachschaden und Wert des Diebesgutes summiert sich auf mindestens 9.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Die Polizei rät:

Seien Sie in der dunklen Jahreszeit besonders aufmerksam und sichern sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Achten sie auch in Mehrfamilienhäusern darauf die Zugänge geschlossen zu halten, überprüfen Sie die Kellerzugänge. Sprechen Sie fremde Menschen auf Grundstücken an. Im Zweifel und bei verdächtigen Wahrnehmungen verständigen Sie die Polizei.

2. Unbekannte verprügeln Jugendlichen,

Elz, Bushaltestelle Mitte, Mittwoch, 07.12.2022, 14:50 Uhr

(wie) In Elz wurde am Mittwoch ein Jugendlicher von drei Angreifern an einer Bushaltestelle verprügelt. Ein 14-Jähriger war mit dem Bus von Limburg nach Elz gefahren. Im vollen Bus musste er stehen und wurde dabei bereits von einer Dreiergruppe geärgert und schikaniert. Unter anderem zogen sie dem Jugendlichen mehrfach an den Haaren. Als der 14-Jährige an der Haltestelle Elz Mitte ausstieg, verließen auch die drei Aggressoren den Bus und beschimpften den Jugendlichen. Als dieser darauf regierte, wurde er in den Schwitzkasten genommen und mehrfach geschlagen. Anschließend entfernten sich die Angreifer in Richtung Hadamarer Straße. Der 14-Jährige rettete sich in eine Apotheke, von wo aus auch Polizei und Rettungsdienst verständigt wurden. Die Angreifer wurden als 16 bis 17 alt, dunkelhäutig mit dunklen Augen beschrieben. Der Hauptaggressor hatte schwarze Haare, die an den Seiten kurz und auf dem Haupt länger und nach vorne gegelt waren. Die drei sollen in einer fremden Sprache miteinander kommuniziert haben. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzungen des Jugendlichen. Seine Brille wurde bei dem Vorfall auch beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

3. Hund auf Zebrastreifen angefahren und geflüchtet, Limburg, Zeppelinstraße, Mittwoch, 07.12.2022, 19:50 Uhr

(wie) Am Mittwochabend wurde auf einem Zebrastreifen in Limburg ein Hund angefahren, die Unfallverursacherin fuhr unbeeindruckt einfach weiter. Ein 42-Jähriger war gegen 19:50 Uhr mit seinem Hund in der Zeppelinstraße unterwegs. Er betrat mit dem Hund einen Zebrastreifen, um die Straße zu überqueren. Hierbei wurde der Hund von einem schwarzen 3er BMW angefahren und verletzt. Die Fahrerin hielt kurz an, um dann direkt weiterzufahren, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Der 42-Jährige konnte das Fahrzeug zu Fuß verfolgen und die 76-Jährige mit ihrem Auto an einem Seniorenwohnheim in der Nähe entdecken und zur Rede stellen. Die Frau muss sich nun einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort stellen.

4. Polizei arbeitet bereits auf dem Weg zum Dienst, Limburg, Bundesstraße 8, Donnerstag, 06.12.2022, 06:00 Uhr

(wie) Ein Polizeibeamter zog am Donnerstagmorgen noch auf dem Weg zum Dienst in Limburg einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Der Diensthundeführer war gegen 06:00 Uhr in seinem Privatwagen auf dem Weg zur Polizeistation Limburg, um dort seinen Dienst zu beginnen. Bereits auf der BAB 3 fiel ihm ein BMW auf, der die Fahrspur nicht halten konnte und teilweise komplett auf den Seitenstreifen fuhr. An der Abfahrt Limburg-Nord verließen beide Fahrzeuge die Autobahn und der Polizeibeamte beobachtete weiter das Fahrverhalten des BMW-Fahrers. Nachdem es fast zu mehreren Kollisionen gekommen war, hielt der Polizist, der bereits in Uniform war, den BMW mit seinem Privatwagen an. Der 49-Jährige Fahrer war hoffnungslos betrunken und konnte nicht einmal den Motor ausschalten. Eine Streife der Limburger Polizei nahm den Mann schließlich fest. Er musste zum Streifenwagen geführt werden, da er nicht alleine gehen oder stehen konnte. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der starken Alkoholisierung ebenfalls nicht möglich. Ein Arzt entnahm dem 49-Jährigen eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Autobahnpolizei

1. Frau unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss verursacht Unfall, Elz, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 07.12.2022, 13:30 Uhr

(wie) Am Mittwoch verursachte eine Frau, die unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand, einen Verkehrsunfall auf der A 3 bei Elz. Die 46-Jährige war am Elzer Berg mit einem VW auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Da sie unter Alkoholeinfluss in Verbindung mit Medikamenteneinnahme stand, schätzte sie die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeuges falsch ein und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit gegen das Heck eines BMW, der von einem 49-Jährigen gefahren wurde. Der VW geriet dadurch ins Schleudern und prallte noch gegen die Mittelschutzplanke. Die beiden Insassen im BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beschädigten Fahrzeuge konnten zur Unfallaufnahme noch auf den Seitenstreifen gefahren werden. Ein Atemalkoholtest zeigte bei der 46-Jährigen einen Wert von über ein Promille an. Beamte der Autobahnpolizei nahmen die betrunkene Frau vorläufig fest, ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 EUR geschätzt.

