Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230723 - 0874 Frankfurt - Innenstadt: Einbruch in Bar

Frankfurt (ots)

(lo) Ein aufmerksamer Anwohner meldete am Freitagabend (21. Juli 2023) gegen 17.15 Uhr zwei Männer, die sich im Innenhof eines Lokals auf der Zeil aufhielten. Die beiden Täter seien durch Einschlagen eines Fensters in das Innere der Bar gelangt. Die alarmierte Polizeistreife konnte die beiden Einbrecher noch bei der Tatausführung festnehmen. Aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes wurde der 30-jährige Tatverdächtige in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums gebracht. Der 43-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

