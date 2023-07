Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230721 - 0871 Frankfurt - Gallus: Festnahme nach Landfriedensbruch

Frankfurt (ots)

(lo) Nach bisherigen Erkenntnissen fand gestern Abend (21. Juli 2023) in einem Lokal in der Speyerer Straße eine Veranstaltung von Befürwortern der eritreischen Opposition zum anhaltenden Regionalkonflikt in Eritrea statt.

Gegen 23.00 Uhr näherten sich etwa 20 Personen dem Restaurant, schlugen die Fensterscheiben des Lokals und die Scheiben von vor dem Lokal geparkten Fahrzeugen ein.

Es kam zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Angreifern und den Veranstaltungsteilnehmenden, bei der eine Person aus der angreifenden Gruppe verletzt wurde. Dieser konnte vor Ort festgenommen werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die restliche Gruppe der Angreifer flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Frankenallee.

Ein 27-jähriger Mann, der ebenfalls im Verdacht steht, an den Vorfällen beteiligt gewesen zu sein, wurde in der Nacht von einem Zeugen erkannt und von der Polizei in der Stuttgarter Straße festgenommen. Auch er kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß und muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs und der Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell