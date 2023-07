Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230721 - 0870 Frankfurt - Sachsenhausen: 54-jähriger Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 54-jähriger Mann war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. Juli 2023) auf der Suche nach einem Fahrrad, doch nicht nach seinem.

Ausgerüstet mit einem Seitenschneider begab sich der Mann in Sachsenhausen in mehrere Hinterhöfe. Gegen 0.45 Uhr wurde er zunächst in der Mailänder Straße fündig und knipste dort das Schloss eines gesicherten Fahrrades durch. Anschließend zog er mit dem entwendeten Rad weiter, bis er in der Heisterstraße ein weiteres Zweirad erspähte, dessen Schloss er ebenfalls knackte. Das erste Rad ließ er stehen und fuhr nun mit dem zweiten davon.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich jedoch bereits zivil gekleidete Beamte an seine Fersen geheftet, die ihn wenig später festnahmen. Die zwei gestohlenen Räder wurden sichergestellt.

Die Fahnder verbrachten den 54-jährigen Dieb zunächst auf die Wache und im Anschluss in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

