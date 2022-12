Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlener E-Scooter entdeckt

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife entdeckte in Erfurt einen gestohlenen E-Scooter. Am Montagnachmittag stoppten die Beamten in der Straße Am Zoopark einen 16-Jährigen, da an seinem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei einer Überprüfung des E-Scooters wurde bekannt, dass dieser im Sommer am Erfurter Hauptbahnhof gestohlen worden war. Neben des Verdachtes der Hehlerei und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, handelte sich der Jugendliche eine weitere Anzeige ein. Ein Drogenvortest schlug bei ihm gleich auf mehrere verbotene Substanzen an. Der Elektroroller wurde beschlagnahmt und bei dem 16-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst. (JN)

