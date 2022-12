Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Erfurt (ots)

Einen Ort der Verwüstung hinterließ ein unbekannter Autofahrer in Erfurt. In der vergangenen Nacht fuhr die Person gegen 00:20 Uhr in der Biereyestraße gegen zwei geparkte Autos am Straßenrand. Anschließend kollidierte der Fahrer mit einem Ford und schob diesen auf ein weiteres Auto auf. An den vier Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von über 20.000 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Bei seinem Auto soll es sich um einen weißen VW Kombi gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder Unfallwagen machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0300434 entgegen. (JN)

