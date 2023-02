Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auto aufgebrochen, aber keine Beute gemacht

Landau (ots)

Am 21.02.23 nutze ein noch unbekannter Täter die einstündige Abwesenheit des Eigentümers von 20:15h-21:15h, um auf dem Parkplatz eines Fitness-Studio in der Albert-Einstein-Straße ein kleines Heckfenster an einem blauen Rover Defender aufzubrechen. Es kann vermutet werden, dass der Täter bei der weiteren Tatausführung gestört wurde und deshalb keine Beute machte. Aus diesem Grund bittet die Polizei Personen, welche eventuell eine dahingehende verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich zu melden.

