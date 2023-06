POL-DO: Einige Meter mitgeschleift: Rollerfahrer stößt mit Straßenbahn zusammen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0624 Nach einem unvermittelten Angriff am Montag (26.6.) gegen eine 73-jährige Dortmunderin konnte die Polizei einen Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen. Gegen 15.45 Uhr befand sich eine 73-jährige Dortmunderin im Bereich Hainallee/Landgrafenstraße. Unvermittelt ging ein 43-jähriger Dortmunder auf sie zu, schlug ihr mit einer PET-Flasche in das Gesicht und beleidigte die Frau auf übelste ...

