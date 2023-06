Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Zwei Brände in Supermarkt - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Lobberich (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es zu zwei kleinen Bränden in einem Supermarkt auf der Johann-Cleven-Straße in Lobberich. Gegen 19:15 Uhr entzündeten Unbekannte auf der Damentoilette bei 'Kaufland' eine Toilettenpapierrolle auf der Damentoilette. Eine Reinigungskraft bemerkte den Brand und konnte den Brand löschen. Gegen 20.30 Uhr brannte der Inhalt eines Mülleimers. Eine Mitarbeiterin löschte das Feuer mit Wasser aus einer Blumenvase. Ob auch der Mülleimer möglicherweise absichtlich in Brand gesetzt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 1 bittet deshalb um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Hinweise über die 02162/377-0. /wg (585)

