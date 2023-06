POL-DO: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Lünen schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0621 Am frühen Montagmorgen (26. Juni 2023, 5:22 Uhr) stellten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund einen Autoaufbrecher in der Blumenstraße, während er noch an einem Fahrzeug hantierte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Ein Zeuge beobachtete einen 52-Jährigen, wie er die Scheibe eines Autos einschlug und das Fahrzeug durchwühlte. Der 31-jährige Dortmunder alarmierte daraufhin die ...

