POL-PDWIL: erneuter Hausfriedensbruch in einem ehemaligen Steinwerk

Bitburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde auf dem Parkplatz der Fa. Glas Adams in der Saarstraße in Bitburg an einem abgestellten Lkw der Tankdeckel aufgebrochen und ca. 40 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de ...

