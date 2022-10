Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Essen angebrannt - zwei Personen vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert

Bitburg (ots)

Ein angebrannte Essen verursachte in der vergangenen Nacht einen größeren Feuerwehreinsatz in Speicher. Der 43-jährige Bewohner einer Mietwohnung schlief am späten Abend bei der Zubereitung seines Essens ein, was schließlich zum Brand des Kochtopfes auf dem Herd führte. Er und der herbeigeeilte 64-jährige Hausmeister konnten das Feuer selbstständig löschen. Wegen der Einatmung von Rauchgasen wurde beide Personen vorsorglich zur Untersuchung in Krankenhäuser verbracht. Am Gebäude bzw. der Wohnung entstand kein Sachschaden. Neben der Polizei Bitburg waren zwei Rettungswagen sowie 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Speicher im Einsatz.

