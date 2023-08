Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230817 - 0963 Frankfurt - Nordweststadt: Sexualdelikt am Busbahnhof - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(lo) Zu einer sexuellen Nötigung einer jungen Frau kam es am Dienstagvormittag (15. August 2023) am Busbahnhof Nordwestzentrum. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden.

Gegen 11.30 Uhr befand sich eine Polizeistreife auf dem Erich-Ollenhauer-Ring in Richtung Niederursel. An einer roten Ampel machte eine 21-jährige Frau auf sich aufmerksam und teilte den Beamten mit, dass sie soeben von einem ihr unbekannten Mann unsittlich berührt worden sei und sich der Täter noch am Tatort, dem Busbahnhof am NWZ, aufhalte.

Die eingesetzten Kräfte leiteten umgehend polizeiliche Maßnahmen gegen den Tatverdächtigen ein und verbrachten ihn auf die Dienststelle. Zeitgleich brachte eine weitere Polizeistreife die 21-Jährige sicher nach Hause. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 47-jährige Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung verantworten.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell