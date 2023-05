Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Drei Stunden auf der Duisburger Straße: 50 Tempoverstöße

Duisburg (ots)

Die Wache Hamborn hat in der Nacht zu Mittwoch (23./24, Mai) auf der Duisburger Straße (L1) Raser ins Visier genommen. Innerhalb von drei Stunden (zwischen 22:00 Uhr und 1 Uhr) zogen die Beamten 50 Temposünder aus dem Verkehr. Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines BMW. Er hatte bei erlaubtem Tempo 30 insgesamt 86 km/h auf dem Tacho. Er bekam eine Anzeige und muss jetzt mit zwei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einer Geldstrafe rechnen. Zusätzlich hatten diverse Fahrer das Handy am Ohr oder kaputte Scheinwerfer; auch dafür gab es Anzeigen bzw. Verwarngelder.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell