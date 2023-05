Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Lüdinghausen: Schiff fährt Brücke an - Schiffsführer verletzt sich leicht

Duisburg/Lüdinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag (23. Mai, gegen 9:30 Uhr) ist ein Gütermotorschiff - offenbar wegen einer Fehleinschätzung der Schiffsführer - mit dem Steuerhaus gegen die Lüdinghausener Eisenbahnbrücke (Höhe km 36) gestoßen. Einer der beiden Schiffsführer (40) wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Schiff legte an der nächsten Anlegestelle an und bekam vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ein Weiterfahrverbot. Außerdem wurde die Deutsche Bahn benachrichtigt, um die Brücke auf Schäden zu kontrollieren.

