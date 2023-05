Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Dorsten: Ruderboot gegen Gütermotorschiff auf dem Kanal - Wasserschutzpolizei sucht Zeugen

Duisburg/Dorsten (ots)

Am frühen Samstagabend (20. Mai, gegen 18:15 Uhr) soll auf dem Wesel-Dateln-Kanal in Höhe Kilometer 27,5 (Höhe Dorsten) ein Gütermotorschiff mit einem Ruderboot zusammengestoßen sein. Am Ruderboot sei dabei der Bug abgebrochen, berichtete einer der Insassen des Bootes später der Polizei. Das Gütermotorschiff sei weitergefahren. Es ist möglich, dass der Schiffsführer des schwarzen beladenen Schiffes die Kollision nicht bemerkt hat. Die beiden Insassen des Ruderboots konnten bis zum nächsten Anleger rudern und blieben unverletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls und bittet diese sowie den Schiffsführer, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Wache Datteln der Wasserschutzpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell