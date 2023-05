Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Jugendliche schieben E-Scooter vor Auto und flüchten

Duisburg (ots)

Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Samstag (20. Mai) gegen 4:45 Uhr auf der Mülheimer Straße einen E-Scooter auf die Fahrbahn, direkt vor einen herannahenden Golf. Trotz starker Bremsung überfuhr der Autofahrer den Scooter. Die beiden dunkel gekleideten Jugendliche rannten die Treppen in Richtung U-Bahn-Haltestelle Duisburg Hauptbahnhof weg. Der E-Scooter, der einer Verleihfirma gehört, konnte erst hervorgeholt werden, als der Golf mit einem Wagenheber aufgebockt wurde. Zeugen können sich mit Hinweisen zu den Flüchtigen an das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 wenden.

