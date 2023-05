POL-DU: Kaßlerfeld: Fußgänger auf Radweg - Zwei Verletzte

Duisburg (ots) - Eine Opel-Fahrerin verlor aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagvormittag (18. Mai, gegen 10:45 Uhr) auf der Buschstraße die Kontrolle über ihren Wagen. Der Corsa geriet von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die 50-Jährige verletzte sich bei dem Unfall, so dass sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam. Ihr Opel Corsa wurde stark ...

mehr