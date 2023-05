Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Fußgänger angefahren

Duisburg (ots)

Ein Mercedes-Fahrer (19) hat am Montagvormittag (22. Mai, gegen 9:50 Uhr) beim Rechtsabbiegen von der Lotharstraße in die Einfahrt des Universitätsgeländes die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, fuhr einen Fußgänger an, prallte vor eine Mauer und stieß schlussendlich mit einem Baum zusammen. Der verletzte Fußgänger (27) kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ob, wie Zeugen berichten, der Autofahrer zu schnell oder etwas anders die Unfallursache war, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

