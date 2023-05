Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Einbruch bei Wohlfahrtsverband und Verein

Duisburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag (21. Mai, 20:45 Uhr) auf Montag (22. Mai, 5:10 Uhr) auf der Hollenbergstraße in die Räumlichkeiten eines Wohlfahrtsverbandes und des benachbarten Vereins eingebrochen. Aus beiden Gebäuden entwendeten die Einbrecher Bargeld. Beim Verband stahlen die Langfinger zusätzlich einen Autoschlüssel zu einem weißen VW Up, den sie auch gleich mitnahmen. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

