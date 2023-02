Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0087 --Erneute Fahndungserfolge der Polizei Bremen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 07.02.23

Ein bewaffneter Räuber überfiel am Dienstag eine Bäckerei in Schwachhausen. Der Mann konnte durch Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Er steht auch im Verdacht, einen Tag zuvor eine Apotheke in der Vahr überfallen zu haben, siehe hierzu auch die Pressemeldung (PM) 84. Eine weitere Fahndung verlief ebenfalls erfolgreich: Die mutmaßliche Geldwäscherin, siehe hierzu PM 85, stellte sich am Dienstag der Polizei.

Der Räuber betrat am Nachmittag die Bäckerei in der Schwachhauser Heerstraße und bedrohte die 22 Jahre alte Verkäuferin mit einem Fleischerbeil. Er schnappte sich das Bargeld und rannte zu Fuß in die Kurfürstenallee. Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem Räuber auf Distanz und gab der Polizei Bescheid. Einsatzkräfte stellten den Flüchtenden auf einem Hinterhof und nahmen den 22-Jährigen fest. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen aufgrund von mehreren Übereinstimmungen, ob sich der Täter auch für den Überfall auf die Apotheke in der Kurt-Schumacher-Allee verantwortlich zeichnet. Eine Haftprüfung und die weiteren Maßnahmen dauern an.

Nach mehreren Geldwäschedelikten fahndete die Polizei Bremen am Dienstag mit einem Foto nach einer unbekannten Täterin. Auch diese Öffentlichkeitsfahndung verlief erfolgreich, die gesuchte Frau stellte sich aufgrund des Fahndungsdruckes. Die weiteren Ermittlungen gegen die 18 Jahre alte Bremerin dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell