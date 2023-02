Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0086 --Räuber nach Öffentlichkeitsfahndung gestellt--

Ort: Bremen/Hamburg Zeit: 03. bis 06.02.2023

Die Polizei Bremen hatte in einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Raub in der Bahnhofsvorstadt im Juli vergangenen Jahres nach fünf Jugendlichen gesucht (siehe Pressemitteilung 0069). Vier von ihnen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren stellten sich im Laufe der letzten Tage bei der Polizei. Ein weiterer 18-Jähriger wurde von Bundespolizisten identifiziert.

Ein 15-Jähriger ging in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli durch den Hauptbahnhof, als eine fünfköpfige Personengruppe auf ihn aufmerksam wurde, ihn verfolgte und den Jungen außerhalb des Bahnhofes in der Theodor-Heuss-Allee in eine Seitengasse drängte. Dort raubten sie ihm Handy, Jacke und Geld und sprühten dem Bremer Reizgas ins Gesicht. Anschließend flüchteten sie.

Polizei und Staatsanwaltschaft fahndeten daraufhin mit Bildern aus Überwachungskameras nach der Gruppe, dies führte jetzt zum Erfolg: Vier Jugendliche stellten sich bei Polizeidienststellen in Hamburg und Stade, ein weiterer 18-Jähriger wurde von Bundespolizisten identifiziert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Fahndung aus der Pressemeldung 0069 hat sich damit erledigt, die Bilder sind entsprechend zu löschen.

