Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0088 --Supermarkt überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Schevemoorer Landstraße Zeit: 07.02.2023, 15:20 Uhr

Am Dienstagnachmittag überfielen zwei unbekannte Täter einen Supermarkt in Osterholz. Sie bedrohten eine Angestellte mit Messer und Schusswaffe, erbeuteten Bargeld und flüchteten.

Etwa um 15:20 Uhr betraten die beiden Männer den Markt in der Schevemoorer Landstraße. Sie legten zunächst Waren auf das Kassenband. Als sie an der Reihe waren, zog einer ein Messer und der andere eine Schusswaffe. Sie bedrohten die 55 Jahre alte Angestellte und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen. Als diese dem nicht sofort nachkam, schubste einer der Männer sie zu Boden und brach die Kassenlade auf. Er entnahm Bargeld und beide flüchteten in Richtung Graubündener Straße.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 175 cm groß und 20 bis 25 Jahre alt. Der Täter mit der Schusswaffe soll zudem eine dunkle Hautfarbe und helle Haare gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bomberjacke, einer schwarzen Kappe, blauen Jeanshosen und schwarzen Stiefeln. Außerdem soll er einen grünen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Der zweite Täter mit dem Messer soll eine schlanke Statur und ein schmales Gesicht gehabt haben. Bekleidet war dieser mit einer schwarzen Jacke, einer Wollmütze und einer Kappe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer in der Schevemoorer Landstraße, der Graubündener Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht hat. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell