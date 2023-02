Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Zwei Festnahmen nach Fund von Cannabis und Waffen

Willich-Neersen (ots)

Zwei Männer aus Viersen sind am späten Donnerstagabend in Neersen vorläufig festgenommen worden. In ihrem Wagen fanden Ermittler ein Drogenversteck. Um kurz nach 22 Uhr hatte eine Streife beschlossen, den BMW mit dem Viersener Kennzeichen anzuhalten und zu kontrollieren. Aus dem Wagen schlug den Beamten Cannabisgeruch entgegen. Am Steuer saß ein 26-jähriger Deutscher aus Viersen, der Beifahrer war ein 30-jähriger Türke, ebenfalls aus Viersen. Beim Beifahrer fanden die Beamten kurz darauf ein Einhandmesser. Bei ihm schlug später ein Drogentest auf Kokain an. Die Durchsuchung des Wagens förderte einen verbotenen Teleskop-Schlagstock und eine nicht geringe Menge Cannabis zutage. Beide Männer wurden festgenommen und verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. /hei (184)

