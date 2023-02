POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Einbruch in ein Lager - Zeugen gesucht

Willich: Schlägerei im Park (ots) - Am frühen Donnerstagabend ist ein Jugendlicher im Konrad-Adenauer-Park in Willich an der Parkstraße von einer Gruppe von etwa zehn Menschen verprügelt worden. Der 16-Jährige aus Viersen gab an, er sei gegen 18 Uhr aus der Gruppe heraus angesprochen worden, habe aber nicht geantwortet. Daraufhin sei er geschlagen worden. Unter ...

