Polizei Essen

POL-E: Essen: Kastenwagen beschädigt stehendes Fahrzeug- Zeugensuche nach Unfallflucht

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht vom 8. August, die Hinweise zu einem schwarzen Kastenwagen geben können.

Am Dienstagmorgen fuhr ein 74-jähriger Essener gegen 9:10 Uhr mit seinem Kia Sportage über den Wolfsbankring. In Höhe der Altglascontainer vor dem Edeka-Parkplatz wurde er auf einen älteren Herrn mit einem Rollator aufmerksam, der offensichtlich zu Boden gestürzt war. Der Essener stellte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und half dem Herrn auf.

Zeitgleich fuhr ein schwarzer Kastenwagen über den Wolfsbankring in Fahrtrichtung Otto-Brenner-Straße. Unmittelbar nach der Rechtskurve kam der Kastenwagen nach links ab und prallte gegen das stehende Fahrzeug des 74-Jährigen. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Otto-Brenner-Straße.

Der schwarze Kastenwagen wurde durch den Zusammenstoß vermutlich an der vorderen linken Seite beschädigt. Er soll keine Firmenaufschrift getragen haben. Am Kia des 74-Jährigen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den genauen Unfallhergang oder den Unfallverursacher geben können. Bitte melden Sie sich unter 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell