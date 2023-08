Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230818 - 0965 Frankfurt - Innenstadt: Raub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitag (18. August 2023) kam es in den frühen Morgenstunden im Bereich des Gärtnerwegs zu einem Raub. Das Opfer wurde leicht verletzt, der Täter ist flüchtig.

Gegen 04.30 Uhr griff ein bislang unbekannter Täter in Höhe des Gärtnerwegs 46 eine 26-jährige Frau an, stieß diese zu Boden und griff im Anschluss nach ihrer Handtasche. Die Frau hielt an ihrer Handtasche fest, sodass der Täter sie am Boden liegend über den Asphaltboden zog. Hierdurch wurde die Frau leicht verletzt. Aus der offenen Handtasche entwendete der Täter dann das Portemonnaie der 26-Jährigen und flüchtete über die Leerbachstraße in nördliche Richtung. Eine Fahndung nach dem Täter im Nahbereich führte nicht zum Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 30 bis 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Glatze, braune Augen; bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas, trug einen schwarzen Rucksack bei sich.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

