POL-SH-AFB: Polizeisportlerehrung

Eutin (ots)

Am 26. Juni findet in Eutin/ Sielbeck die Ehrung der erfolgreichsten Polizeisportlerinnen und Polizeisportler statt. Diese konnten im letzten Jahr in unterschiedlichen Sportarten innerhalb der Polizei landesweite Erfolge feiern. Die Ehrungen werden von der Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein Frau Dr. Sütterlin-Waack ausgesprochen. Auch der Landespolizeidirektor Michael Wilksen hat zugesagt. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr im Jagdschlösschen am Ukleisee in Sielbeck, zum Ukleisee 19, 23701 Eutin/ Sielbeck.

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Um Anmeldung bis zum 23.06.2023 unter den ang. Kontaktdaten wird gebeten.

Das Parken direkt am Jagdschlösschen ist nicht möglich. Es sind fußläufig Parkplätze zu Beginn des Wanderweges sowie rechts in Richtung Spielplatz vorhanden.

