Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Fortbildungsveranstaltung "Rechter Terror. Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt"

Eutin (ots)

Am Donnerstag, 23.02.2023 findet um 19:00 Uhr in der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PDAFB) in Eutin eine Fortbildungsveranstaltung statt. Diese wird in Kooperation mit dem Landesbeauftragten für politische Bildung und der PDAFB durchgeführt. In dieser Veranstaltung wollen wir über die Ursachen und Gefahren des gegenwärtigen Rechtsterrorismus sprechen und diskutieren, welche Strategien Politik, Staat, Sicherheitsbehörden und Gesellschaft gegen Rechtsextremismus und Terror von rechts anwenden können. Der Journalist Martin Steinhagen, der auch zu den Teilnehmern an der Veranstaltung gehört, erzählt in seinem Buch die Geschichte des Opfers, des Täters und der Tat und beleuchtet das gesellschaftliche Klima, in dem das Attentat möglich wurde. Im Rahmen des Unterrichts in politischer Bildung nehmen auch Auszubildende der Polizei an dieser Fortbildung teil, ebenso wie Angehörige des Stammpersonals. Angemeldet haben sich auch Gäste aus Politik und Verwaltung. Die Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Da der Teilnehmerkreis begrenzt ist (nicht öffentlich), bitten wir um Anmeldung unter den u.a. Kontaktdaten bis zum 23.02.2023, 14:00 Uhr.

