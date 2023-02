Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Podcast online: MOIN POLIZEI

Eutin (ots)

Die Landespolizei Schleswig-Holstein erweitert das Spektrum für die gezielte Ansprache von geeigneten Bewerbern um das Medium "Podcast". Jede Woche erscheint eine neue Folge über den vielfältigen Alltag bei der Polizei. Das Ziel ist es, einen Eindruck von der nördlichsten Polizei Deutschlands im Original-Ton zu ermöglichen. Die Moderation hat Patrick Büchler als Stimme hinter dem Mikrofon übernommen. Er sitzt sonst am Funktisch in der Regionalleitstelle und arbeitet dort mit den verschiedenen Bereichen der Polizei zusammen. Für den neuen Podcast tauscht er den Funktisch der Leitstelle gegen den Platz in unserem Podcast-Studio. Er bringt wertvolle Erfahrungen als Einstellungsberater mit. Egal ob Diensthundeführer, Kripo-Ermittlerin, Streifenpolizistin, Wasserschutzpolizist, Angehörige der Einsatzhundertschaft, Auszubildender in Eutin oder Student an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz - sie alle kommen bei uns zu Wort und bieten einen spannenden und realen Einblick in ihren Berufsalltag. Den Podcast kann man überall hören, wo es Podcasts gibt und auf der Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/Berufung/MoinPolizei/MoinPolizei_node.html Die Bewerbung für einen Ausbildungs-oder Studienplatz bei der Landespolizei ist noch bis zum 17. Februar möglich.

übermittelt durch news aktuell