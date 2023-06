Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am Montag, 12.06.2023, gegen 12:35 Uhr, kam es in Varel, Bürgermeister-Heidenreich-Straße (B 437), zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Führer eines Pkw befuhr die Bundesstraße 437 in Richtung Bockhorn. Auf der Strecke zwischen Waisenhaus und Kartonfabrik kreuzte plötzlich ein Kind auf einem Fahrrad die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrzeugführer des Pkw nach rechts aus und geriet auf den Grünstreifen. Dort stieß das Fahrzeug gegen mehrere Leitpfosten. Es entstand leichter Sachschaden. Das Kind setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten über die Hellmuth-Barthel-Straße fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

