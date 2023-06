Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Montabaur (ots)

Am Abend des 13.06.2023 wurden durch die Polizei in Montabaur mehrere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr kontrolliert, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen führten. Um 19:25 Uhr wurde ein 39-jähriger PKW-Fahrer in der Straße In der Illbach in Heiligenroth kontrolliert. Der Betroffene wies eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille auf und muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten, welches ein Fahrverbot und ein Bußgeld nach sich zieht. Um 22:50 Uhr wurde dann ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Wallmerod in der Rohrhofstraße von Ransbach-Baumbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der junge Mann drogentypische Konsumanzeichen aufwies, wurde ihm ein Drogentest angeboten. Dieser verlief positiv auf Amphetamine, sodass auch ihm die Weiterfahrt untersagt und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auch er hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Um 23:00 Uhr wurde dann ein 17-jähriger Jugendlicher auf seinem E-Scooter in der Hauptstraße von Staudt einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm ergaben sich Hinweise auf zeitnahen Drogenkonsum vor Fahrtantritt, den er auch einräumte. Nach der fälligen Blutentnahme wurde der Betroffene von den Eltern abgeholt. Um 23:45 Uhr wurde ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Ransbach-Baumbach auf der L 307 bei Mogendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch dieser Fahrer führte sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Drogen und hat sich nach der Blutprobenentnahme in entsprechenden Verfahren zu verantworten.

