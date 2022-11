Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen am Dienstag

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 22.11.2022, führte die Polizei Speyer mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet Speyer durch.

Vor Schulbeginn überwachten Polizeibeamte den Schulweg in der Zeppelinstraße und kontrollierten 12 Fahrzeuge. Hierbei stellten die Beamten ein Kleinkind in einem PKW fest, das ohne den vorgeschriebenen Kindersitz befördert wurde. Außerdem führten zwei Fahrzeugführer den Führerschein oder Fahrzeugschein nicht mit. Die Beamten verwarnten drei Fahrzeugführer und stellten zwei Mängelberichte aus.

Von 10:30 Uhr bis 12:15 Uhr richteten die Beamten eine Kontrollstelle auf dem Festplatz ein und überwachten den Verkehr in der Geibstraße. Hierbei kontrollierten sie 17 Fahrzeuge und stellten leiteten vier Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen unerlaubter Benutzung eines Mobiltelefons ein. Drei Fahrzeugführer waren ohne Gurt unterwegs und bezahlten Verwarngelder. Außerdem stellten die Beamten vier Fahrzeuge mit Mängeln fest, deren Fahrer sie zur Behebung unter Fristsetzung aufforderten.

Zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr kontrollierten die Beamten sowohl den Verkehr an der Einmündung Holzstraße / Schützenstraße als auch in der Otto-Mayer-Straße. In der Holzstraße wiesen die Beamten 25 Schüler auf die geltenden Verkehrsregeln an der Einmündung hin und sensibilisierten sie für die Gefahren durch den fließenden Verkehr auf der Schützenstraße. In der Otto-Mayer-Straße verwarnten die Beamten drei Fahrzeugführer wegen Missachtung der kürzlich eingerichteten Einbahnstraßenregelung.

Zwischen 14 Uhr und 14:45 Uhr betrieben die Beamten erneut die Kontrollstelle am Festplatz und kontrollierten sieben Fahrzeuge. Hier ahndeten die Beamten zwei unerlaubte Benutzungen von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Zwischen 23:30 Uhr und 01:30 Uhr am Folgetag betrieben Polizeibeamte eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße. Hierbei kontrollierten sie 15 Fahrzeuge mit dem Fokus auf Beleuchtungsmängel. Die Beamten stellten ein Fahrzeug fest, dessen Hauptuntersuchung bereits seit Januar 2022 fällig ist und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Sie stellten insgesamt fünf Mängelberichte wegen Beleuchtungsmängeln und fehlender Urkunden sowie des beschriebenen Hauptuntersuchungsverstoßes aus.

