LPI-GTH: E-Bike Fahrer unter Alkohol

Arnstadt (ots) - Ein 28-jähriger Radfahrer wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Alfred-Ley-Straße leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen querte der Radfahrer plötzlich die Straße auf Höhe eines Schnellrestaurants, offenbar ohne auf die Verkehr zu achten. Ein 59-jähriger Skoda-Fahrer, der in Richtung des Kreisels Ichtershäuser Straße fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision kam. Am Fahrzeug entstand Sachaschaden. ...

mehr