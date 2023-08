Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230821 - 0973 Frankfurt - Gallus: Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei 25 und 26 Jahre Männer waren gestern Abend (20. August 2023) im Gallus auf Diebestour und hatten es auf ein Herren- und ein Damenrad abgesehen. Ein aufmerksamer Zeuge wurde ihnen allerdings zum Verhängnis.

Gegen 21:35 Uhr schlugen die beiden Männer mit einer Akku-Flex in der Ludwigstraße auf. Schließlich machten sie sich ans Werk und trennten mit dem Gerät die Schlösser von zwei gesicherten Fahrrädern. Das Duo versuchte dann mit den Rädern loszufahren, wobei einer der Männer an dem Damenrad scheiterte und letztlich die Beine in die Hand nehmen musste. Zu ihrem Pech bemerkte ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter die agierenden Diebe und führte seine Kollegen telefonisch an sie heran. Kurz darauf klickten bei den zwei 25- und 26-Jährigen die Handschellen.

Die wohnsitzlosen Männer kamen nach der Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Sie sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

