Polizei Wuppertal

POL-W: SG Ein schwer verletzter Honda-Fahrer nach Unfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (30.10.2022), gegen 18:00 Uhr am frühen Abend, kam es auf der Merscheider Straße in Solingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 52-jähriger Solinger war mit seiner Honda auf der Merscheider Straße in Richtung Ohligs unterwegs, als in Höhe einer dortigen Bäckerei ein Renault Kangoo aus einer Parkbucht heraus auf die Fahrbahn fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wich der Motorradfahrer nach links aus, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Solinger stürzte zu Boden. In der Folge prallte das Krad gegen einen geparkten Skoda Fabia. Der 52-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. (ar)

