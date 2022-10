POL-W: W Fahrzeugbrand in der Nordstadt - Polizei bittet um Hinweise

Wuppertal (ots) - Am 26.10.2022 kam es zu einem Diebstahl in einer Wohnung an der Schönebecker Straße, nachdem eine 88-Jährige zwei vermeintliche Handwerker hereinließ. Gegen 13:00 Uhr standen zwei Männer an der Tür ihrer Wohnung des Mehrfamilienhauses und gaben sich der Geschädigten gegenüber als Handwerker aus. Sie ließ beide herein und wurde in ein ...

mehr