POL-W: SG Ein Verletzter und fünf beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots) - In der Nacht vom 26.10.2022 auf den 27.10.2022 brachen bislang unbekannte Personen in eine Werkstatt an der Gräfrather Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter das Oberlicht eines Tores ein, um in die Werkstatt zu gelangen. Dort entwendeten sie neben einigen Katalysatoren eine geringe Menge an Bargeld. Im Anschluss entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen und ...

