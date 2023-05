LPI-EF: Aggressiver Discobesucher verletzt Polizeibeamten

Erfurt (ots) - Während einer Verkehrskontrolle am Pfingsmontag hielten Beamte im Erfurter Norden einen Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes an. Bei der Kontrolle konnte der 39 Jahre alte Kraftfahrer kein gültiges Fahrerlaubnisdokument vorzeigen. Was er jedoch zeigen konnte, war das Bild eines rumänischen Führerscheins auf seinem Mobiltelefon. Nach Prüfung stellte sich jedoch heraus, dass es diesen Führerschein so gar ...

mehr