LPI-EF: Fahren unter Drogeneinfluss

Erfurt (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache kam es in der Hans-Sailer-Straße und einige Zeit später im Schobersmühlenweg zu zwei Brandfällen. Zunächst geriet am Samstagabend gegen 20:50 Uhr eine Mülltonne in der Hans-Sailer-Straße in Brand, infolge dessen diese vollständig zerstört wurde. Am frühen Sonntagmorgen brannte bereitgestellter Sperrmüll im Schobersmühlenweg. Hier griffen die Flammen jedoch auf einen ...

mehr