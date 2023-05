LPI-EF: Massive Schäden nach Einbruch in Imbiss

Ringleben (ots) - Am 28.05.2023 gegen 00:30Uhr meldete sich eine Kleingartenbesitzerin über den Notruf der Polizei und teilt mit, dass soeben ein Dieb in der Kleingartenanlage "Am Bahnhof 1 e.V." in Ringleben gestellt wurde. Eine sofort eingesetzte Streife konnte dem 33-Jährigen Dieb ebenfalls habhaft werden. Es wurde bekannt, dass dieser versuchte, aus einer unverschlossenen Gartenlaube drei Säcke Rasensamen sowie einen Sack Rindenmulch zu entwenden. Eine Schubkarre für ...

mehr