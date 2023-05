Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken unterwegs

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 27.05.2023 gegen 00:30Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda in der Erfurter Straße in der Ortslage Elxleben einen PKW der Marke Ford. Der 31-Jährige Fahrzeugführer gab während der Kontrolle auf Nachfrage an, lediglich ein Bier getrunken zu haben. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab vor Ort 0,73 Promille. Auf Grund dessen wurde der Betroffene zur Dienststelle verbracht. Hier wurde eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Der Wert hierbei betrug 0,36mg/l, das entspricht einem Promillewert von 0,72. Dem jungen Gebeseer erwartet nun eine Strafe von 500Euro und einem Monat Fahrverbot.

Am Abend des 27.05.2023 wurden des Weiteren 3 Fahrradfahrer in Sömmerda kontrolliert. Diese waren mit ihren Drahteseln in der Wenigensömmerschen Straße in Richtung Leubingen unterwegs. Nach der Anhaltung wurde bei einem der Radfahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Messung bei dem 41-Jährigen Kölledaer ergab 1,76Promille. Nach einer erfolgten Belehrung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum Sömmerda. Die nüchternen Kumpel holten den Beschuldigten in der Folge aus dem Krankenhaus ab. Sie äußerten fröhlich, sich dadurch ihre Pfingsten nicht versauen zu lassen und führten ihren Weg fort. (chbe)

