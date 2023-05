LPI-EF: Täter nach Raubstraftat ermittelt und verhaftet

Erfurt (ots) - Leichtes Spiel hatten Diebe am Donnerstag in Erfurt. Aus einem geparkten Transporter in der Friedrich-Engels-Straße stahlen sie die Geldbörse des Fahrers. Neben Bargeld kamen die Täter so in Besitz der Papiere und der EC-Karte des Geschädigten. Wie die Diebe den Transporter ohne Schaden öffnen konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im Auto liegen zu ...

