Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldbörse aus Transporter gestohlen

Erfurt (ots)

Leichtes Spiel hatten Diebe am Donnerstag in Erfurt. Aus einem geparkten Transporter in der Friedrich-Engels-Straße stahlen sie die Geldbörse des Fahrers. Neben Bargeld kamen die Täter so in Besitz der Papiere und der EC-Karte des Geschädigten. Wie die Diebe den Transporter ohne Schaden öffnen konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen, da man so selbst die Anreize für die Täter schafft. (DS)

