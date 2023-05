Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Dieb hereingefallen

Sömmerda (ots)

Ein 85-jähriger Mann fiel am Mittwoch in Sömmerda auf einen Dieb herein. Um die Mittagszeit klingelte der Unbekannte bei dem Senior und gab an, auf Toilette zu müssen. Gutgläubig ließ ihn der Geschädigte herein. Der Täter nutzte die Gunst der Stunde und stahl unbemerkt aus einem Schrank einen vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend verschwand er wieder aus der Wohnung. Kurze Zeit später flog der Diebstahl auf. Die Polizei rät: lassen Sie niemals Fremde ihn Ihre Wohnung. Nutzen Sie Ihren Spion, um sich zu vergewissern, wer vor Ihrer Tür steht. Rüsten Sie Ihre Wohnungstür gegebenenfalls mit einer Türkette nach. (DS)

