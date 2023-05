LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Erfurt (ots) - Bei Kellereinbrüchen im Erfurter Ortsteil Daberstedt stahlen Diebe zwei Fahrräder. Wie bei der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, drangen die Täter in der Clausewitzstraße unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus ein. Anschließend stahlen sie aus einer Kellerbox ein rotes Herrenrad der Marke "Axess" vom Typ "Brash" im Wert von über 400 Euro. Auch in der Geraer Straße schlugen Einbrecher in einem ...

mehr